Alfredo Thorne tras declaraciones de Martín Vizcarra: El expresidente está mintiendo nuevamente

El extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Alfredo Thorne no demoró en desmentir al expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien lo responsabilizó, durante su presentación en un comisión investigadora del Congreso, de haber creado el sistema legal para favorecer a las compañías chinas.

“En primer lugar, en el 2018 yo no era ministro de Economía, yo salí a finales de junio del 2017. En segundo lugar, yo fui en ese viaje a China que organizó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ni me reuní con ninguna empresa ni banco chino. En tercer lugar, el contratante de las obras de construcción no es el Ministerio de Economía y Finanzas, eso le corresponde al Ministerio de Transportes que se encarga de hacer esos contratos”, explicó.

ECHANDO CULPAS

Asimismo, recordó que en esa época el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estaba a cargo del propio Martín Vizcarra, por lo que pidió al exmandatario que deje de difamarlo con afirmaciones como las que hizo, en la víspera, ante la Comisión investigadora de empresas chinas que preside el congresista Héctor Valer, informa Expreso.

“El señor Vizcarra Cornejo está echando culpas que no corresponden y la comisión encargada tendrá que investigar a profundidad qué fue lo que pasó (…) Si el señor Vizcarra está mintiendo nuevamente, pues que se aclare y que deje de difamarme por un tema que le competía al Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, señaló categórico Thorne Vetter .