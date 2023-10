Congresista Montoya sobre nuevo retiro de la AFP para trabajadores: No van a tener pensión

Sin lugar a dudas, la propuesta de un séptimo retiro de las AFP ha generado polémica, la iniciativa impulsada por el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, de Fuerza Popular, planta que desembolso sea para personas desempleadas por un monto de 9900 soles (Equivalente a 2 UIT).

Al respecto, el legislador Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, mostró preocupación, advierte que dependiendo de la edad de los trabajadores que decidan por retirar su dinero del fondo de pensiones, sería “imposible” para ellos recuperar los aportes para lograr una pensión digna.

ABRIR EL MERCADO

“Si quieren retirarse del sistema de pensiones y recoger su ahorro, hagan el retiro, ya no van a tener pensiones. Y es imposible recuperarlo dependiendo la edad que tenga la persona, porque para tener pensiones hay que ahorrar 30 años, 40 años, no menos. Van a perder, van a quedar desguarnecidos. Tienen que ser conscientes que no van a tener pensión”, declaró.

Por otro lado, Montoya Manrique respaldó la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de abrir el mercado pensionario a otras entidades, como las cajas municipales, para administrar los fondos previsionales. Considera positivo que el MEF haya tomado esta iniciativa, informa Correo.