Congresista Chiabra cuestiona al Gobierno: Estado de emergencia no sirve sin una estrategia

El parlamentario Roberto Chiabra, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), desde un inicio fue crítico con el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte Zegarra. Señaló que medida adoptada no dará ninguna solución a los altos índices de criminalidad al carecer de una estrategia y planificación.

“Aquí lo que falta es inteligencia policial, preguntemos nosotros: ¿cuál es la ventaja que tiene la Policía cuando se declara el estado de emergencia? Según lo que señalan ellos mismos es tener más efectivos, incrementa la logística, tienen el apoyo de los soldados, no sé para qué porque hasta ahora no los han empleado en nada importante”, sostuvo.

PLAN BOLUARTE

“Lo único que hemos visto es nada, ¿qué acciones de las que han realizado ahora en estado de emergencia no las pueden hacer sin decretar estado de emergencia? Por gusto estamos recortando las libertades y los derechos a los ciudadanos. Más son los problemas y no se han solucionado”, indicó el legislador en entrevista con Expreso.

Chiabra León dijo también que la problemática de la inseguridad requiere de soluciones de fondo y no solo el anuncio de un ‘Plan Boluarte’ sin contenido estratégico. “¿Cuál es el plan Boluarte? Le dijimos al primer ministro (que) no le ponga ese nombre, porque si no da resultado la va a hacer fracasar a la presidenta, y ya la hizo fracasar”, agregó.