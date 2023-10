Ministro de Trabajo: "Somos conscientes de que el sueldo mínimo no es suficiente, no alcanza"

El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, reconoció la insuficiencia del sueldo mínimo en el Perú para satisfacer las necesidades de las familias. Esta declaración se produce días después de haber descartado un aumento en la remuneración mínima vital (RMV) debido al actual escenario de recesión económica en el país.

Maurate expresó: "Somos conscientes de que el sueldo mínimo no es suficiente, no alcanza, y necesitamos incrementarlo". Añadió que las conversaciones sobre el aumento del sueldo básico se retomarán tan pronto como se supere la recesión, aunque espera que esta no sea prolongada.

"Tenemos que pasar esta etapa de recesión que va a ser corta para ver la posibilidad de elevarlo... Hay que salir de esta recesión e inmediatamente evaluaremos un incremento del sueldo mínimo", señaló Maurate.

RESECIÓN ECONÓMICA

Además, hizo hincapié en que superar este escenario de bajo crecimiento podría ser factible en el próximo año, en línea con las declaraciones de su homólogo de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

No obstante, el Ministro enfatizó que la recuperación económica no es responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino un esfuerzo conjunto que requiere mejorar las condiciones para la inversión, impulsar la economía, aumentar la productividad y crear más empleos, todo mientras se combate la pobreza en el país.