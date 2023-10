Carlos Añaños renuncia a Avanza País: ¿acercamientos al Partido Morado?

El empresario Carlos Añaños renunció a su militancia en el partido político Avanza País a través de una carta, en la que solicitó que se le excluya del padrón de afiliados. Adicionalmente, habría estado teniendo reuniones con el presidente del Partido Morado, Luis Durán.

“Me despido respetuosamente, reafirmando mi voluntad de contribuir a un diálogo auténtico y democrático que permita el desarrollo de nuestro país”, se lee en una carta difundida por el diario El Comercio.

Añaños se inscribió en Avanza País por invitación del excandidato presidencial Hernando de Soto y se encuentra afiliado al partido desde el 2020, de acuerdo a los registros oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De Soto le planteó a Añaños que postulara a la segunda vicepresidencia de la República, ofrecimiento que rechazó por “razones personales”, según el diario El Comercio; sin embargo, luego fue presentado como parte del equipo técnico del mencionado excandidato.

ACERCAMIENTO CON EL PARTIDO MORADO

El presidente del Partido Morado, Luis Durán, afirmó que ha mantenido reuniones “muy fructíferas” con el empresario desde el año pasado. Añaños Jerí no ha descartado postular a la presidencia.

“Le he escuchado, he querido saber su mirada del Perú y su visión de las cosas (...) La última vez que hemos conversado fue en setiembre, pero en los términos que te menciono, no de inscripciones porque esa no es la forma de conversar con liderazgos tan importantes”, indicó al medio.