Edward Málaga plantea el cambio total de la Mesa Directiva

El congresista de la República, Edward Málaga Trillo, expresó su disconformidad con los actuales integrantes de la Mesa Directiva, por los cuestionamientos que recaen, desde el presidente Alejandro Soto, hasta la tercera vicepresidenta, Rosselli Amuruz, quien el día de hoy se salvó de ser censurada.

En entrevista para RPP Noticias, el parlamentario no agrupado señaló que, tras el fallecimiento de Hernando Guerra García, la Mesa Directiva ha quedado en manos de congresistas cuya continuidad es "insostenible".

“Con la partida de Hernando Guerra García, el Congreso queda en manos de tres congresistas altamente cuestionados. Por diferentes motivos, todo lo cual a mí me hace pensar que la mesa no es sostenible, no le aporta ni le suma a un Congreso que necesita que se le sume porque ya está suficientemente desacreditado”, dijo.

"Se está hablando mucho de la colega Amuruz, pero creo que va más allá. Yo creo que vamos por plantear el recambio de la Mesa Directiva completa. Esto trasciende a las personas. Era importante presentar como candidatos a la Mesa Directiva a los mejores cuadros y esto no era un concurso de popularidad, pero no hicieron caso. Formaron sus alianzas, el bloque (democrático) por el miedo que la izquierda le quite el dominio hizo un pacto muy cuestionable, muy dudoso y dijimos: ‘esto no va bien’", añadió.

DESPIDOS MASIVOS DE TRABAJADORES

Asimismo, Málaga Trillo denunció que, con el cambio de la Mesa Directiva del Congreso, se ha registrado un despido masivo de trabajadores en el Parlamento.

“Cada vez que hay un cambio de presidencia, el 28 de julio, tú vas a ver siempre por las calles trabajadores que han sido cesados y que buscan ayuda para que los repongan. Esta vez es impresionante, cambió la mesa y ahora alguien me habló de más de 400 trabajadores, habrá que investigar, pero hay muchísimos trabajadores, algunos de ellos altamente calificados, que han sido removidos de sus cargos no sabemos para qué”, sostuvo.