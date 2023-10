Rosselli Amuruz descarta renuncia a Mesa Directiva pese a cuestionamientos de distintos sectores

Rosselli Amuruz descartó su renuncia a la Mesa Directiva del Congreso, tras las últimas revelaciones sobre su participación en una fiesta que terminó con una persona fallecida. Indicó que no tiene nada que temer pues no ha participado en ningún tema ilícito.

Se reafirmó que su participación en la reunión por el cumpleaños del excongresista Paul García fue en calidad de invitada y no de organizadora. Esto, pese que diferentes medios revelaron audios y chats en donde coordina aspectos como el bar para la fiesta.

ACTO BOCHORNOSO

Alegó que si hubo alguna coordinación fue para colaborar con “un regalo” y que ello no la hace partícipe de la organización. “Acto bochornoso —y le digo a todos mis colegas— si estuviera involucrada en corrupción, en un homicidio, pero no es mi caso”, declaró.

Así, respondió a su colega de bancada Patricia Chirinos, quien expresó en una entrevista que la situación de Amuruz es “bochornosa” y que debería considerar apartarse del cargo antes que someterse a una censura, ya que este pedido estaría sumando más votos.

MOCIÓN DE CENSURA

“Hay una moción de censura y yo respeto la opinión de todos mis colegas, y si me tengo que someter a la moción de censura, pues que se vea (…) He cometido un error al acudir a una fiesta, pero yo no he cometido un delito y no tengo nada que ocultar”, señaló.