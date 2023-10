Vicente Romero: "Solicito que ayuden al próximo ministro del Interior si soy censurado"

El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció a pocos días de ser interpelado por el Congreso de la República, luego que se aprobaran tres mociones en su contra para que explique sobre las acciones de su sector ante el desborde de la inseguridad ciudadana.

En entrevista para el diario Correo, el titular del Mininter confesó no sentirse seguro en el cargo y pidió que, en caso de ser censurado, se le brinde todo el apoyo posible al próximo ministro del Interior.

"No temo ser censurado porque creo haber contribuido. Lo más importante para un ser humano es hacer algo por su país [...] En un momento muy difícil, tomé la rienda de este Ministerio del Interior y creo que vamos para adelante. Acá lo que solicito es que ayuden al próximo ministro del Interior si soy censurado para que no lo ataquen de la forma tan cruel, como a veces lo hacen conmigo. Si me censuran, bueno", dijo.

SOBRE LA PNP

Asimismo, Romero Fernández descartó que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentre en situación de emergencia, sin embargo, señaló que sí se necesitan más efectivos en la institución.

"No, pero sí necesitamos más policías. La policía no se da abasto efectivamente. Por eso, uno de los motivos de esta declaratoria de emergencia es para que nos apoyen las Fuerzas Armadas. Hacemos lo imposible", sostuvo.