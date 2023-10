Carece de credibilidad: Ruth Luque afirma que Rosselli Amuruz no debe seguir en la Mesa Directiva

La congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque Ibarra, consideró que la tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Rosselli Amuruz Dulanto, no debe permanecer en la Mesa Directiva del Poder Legislativo, pues carece de “confianza y credibilidad”.

“Yo he suscrito la moción de censura porque considero que una persona en la cual existen tantos hechos que la alejan, digamos de los niveles de confianza y credibilidad, no puede ser parte de la Mesa Directiva”, señaló categórica la parlamentaria.

COMISIÓN DE ÉTICA

Sobre una eventual investigación a Rosselli Amuruz en la Comisión de Ética, se mostró a favor de que este grupo sea reformado. Actualmente esta comisión está liderada por Diego Bazán, que pertenece a la misma bancada de Amuruz Dulanto, Avanza País.

“Respecto a Ética siempre he pensado que no debería estar conformado por congresistas, porque termina siendo un blindaje. Nunca los legisladores que votan en una postura diferente, públicamente no dicen por qué razón han votado”, indicó a Canal N.