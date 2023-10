Dina Boluarte: Congreso autoriza su viaje a Europa para reunión con el papa Francisco

El Pleno del Congreso de la República aprobó el permiso solicitado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, para ausentarse del país entre el 11 al 15 de octubre para viajar a Alemania, el Vaticano e Italia, donde cumplirá una serie de actividades bilaterales.

Con 59 votos a favor, 46 en contra y seis abstenciones se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 6048 que autoriza a la mandataria salir del país.

El lunes 2 de octubre, la jefa de Estado envió una solicitud de manera formal al Congreso, donde indicó que su salida temporal se realizará del 11 al 15 de octubre de 2023, para desarrollar una serie de reuniones oficiales en Europa, en las que tiene previsto conversar con su homólogo, Frank-Walter Steinmeier y el papa Francisco en el Vaticano.

REUNIONES

De acuerdo a un documento del Ejecutivo, la mandataria visitará la República Federal de Alemania, el Estado de la Ciudad del Vaticano y la República Italiana.

“Con el objetivo de participar en encuentros de promoción de comercio e inversiones, así como reunirse con el presidente de Alemania y otras autoridades de dicho país”, se indica.

El 12 de octubre, Boluarte asistirá como invitada de honor al ‘Día de América Latina’, en cuyo contexto, dirigirá la ponencia durante la cena oficial en la ciudad de Stuttgart, República Federal de Alemania.

PAPA FRANCISCO

La presidenta visitará la Santa Sede para una reunión con el papa Francisco, situación que desató un breve debate entre los congresistas que alegaban que él no la había invitado.

“El Papa no la ha invitado. Está ocupadísimo porque tiene una reunión muy importante donde se van a definir temas trascendentales para quienes somos católicas y católicos. Ella más bien ha pedido la cita. Yo me pregunto, si quiero ver al Papa, lo pago con mi plata. No es posible que la presidenta quiera ir a Roma y a visitar al Papa con la plata de nosotros”, señaló Susel Paredes.