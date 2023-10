PPK sobre permiso de viaje de Dina Boluarte: “a mí me hicieron la vida difícil también”

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se pronunció sobre el permiso de viaje que está solicitando Dina Boluarte al Congreso para salir del país del 11 al 15 de octubre para viajar a las ciudades alemanas de Stuttgart y Berlín, además de la Ciudad del Vaticano; y Roma, en Italia. El exmandatario respaldó este pedido alegando que le parece “correcto” que la jefa de Estado “pueda ir a la APEC”.

Tras la presentación de su libro, Kuczynski brindó ciertas declaraciones a la prensa sobre la solicitud de viaje de Boluarte y la relación que mantuvo con el Congreso durante su mandato presidencial.

“Creo que me parece correcto que la presidenta pueda ir a la APEC, todo eso es muy bueno. A mí me hicieron la vida difícil también, perdí una Asamblea de Naciones Unidas porque el Congreso no me dio el permiso a tiempo. Obviamente yo tenía vicepresidente y ella no lo tiene. Estamos en la era moderna, me parece muy bien que ella pueda viajar para temas puntuales”, señaló.

¿LAVADO DE ACTIVOS?

Por otro lado, el exjefe de Estado sostuvo que las acusaciones en su contra por presunto lavado de activos son “falsas”.

“Han pasado seis años y el fiscal en una lucha para triunfar por lo menos en un caso, se ha cubierto realmente de ridículo. Nosotros seguimos luchando. Lo que no se puede hacer, de ninguna manera, son acusaciones falsas de lavado de dinero que no tienen un solo testigo, una sola prueba para destruir mi vida profesional, mi vida familiar. Eso es inaceptable.”, indicó.

VIAJE DE DINA BOLUARTE

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha solicitado al Congreso autorización para salir del país del 11 al 15 de octubre de 2023 para asistir al evento ‘Día de América Latina’ en Europa; así como sostener encuentros bilaterales con el Presidente Federal de Alemania, el Papa Francisco, el Secretario de Estado de la Santa Sede y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El titular del Congreso, Alejandro Soto, convocó a sesión del pleno del Parlamento para evaluar esta solicitud este miércoles 4 de octubre.

(Con información del diario El Comercio)