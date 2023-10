Rosselli Amuruz: Ética evaluará caso de parlamentaria y "Si hay alguna falta" iniciará proceso

Diego Bazán señaló que la Comisión de Ética podría iniciar un proceso contra la legisladora Rosselli Amuruz, si se comprueba que ella incurrió en alguna falta. Esto, luego que se viera involucrada en una controvertida fiesta que dejó un muerto el pasado sábado en Lince.

"Ella todavía no ha conversado con nosotros [en la bancada]. Hay la voluntad, la vocera le ha pedido y ella deberá hablar con nosotros (…) Vamos a escuchar sus descargos y si hay alguna falta ética vamos a iniciar proceso", expresó el representante de Avanza País.

ESCUCHAR DESCARGOS

Rechazó que se pretenda blindar a Rosselli Amuruz, pero recalcó que primero escucharán sus descargos. Además, contó que hasta el momento se conoce que ella no organizó la reunión. Consideró que debe continuar en la Tercera Vicepresidencia del Congreso.

"Todo se revisa. Yo no he conversado con el equipo técnico, vamos a ver si hay vinculación con alguna falta ética (…) tenemos primero que encontrar responsabilidades. Acá no hay intención de blindar a nadie y si ella es de Avanza País no determina nada", enfatizó.