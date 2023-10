Recorte de sueldo: Ética aprobó suspender por 120 días a congresista María Cordero Jon Tay

Con 13 votos, la comisión de Ética acordó suspender por 120 días a la legisladora María Cordero Jon Tay, que fue expulsada de Fuerza Popular y es investigada por el delito de concusión ante el recorte de sueldo a trabajadores de su despacho.

Asimismo, el grupo presidido por Diego Bazán también decidió descontar sus remuneraciones por este periodo. También pidió a la Mesa Directiva actuar con celeridad para que la denuncia llegue al hemiciclo donde se debata y vote esta decisión, donde asegura que se repetirá la votación de hoy.

Como se recuerda, un programa dominical reveló que la parlamentaria exigía a sus trabajadores que compren joyas y cubran, de manera total, sus gastos durante la semana de representación en Tumbes.

SIN SALIDA

Fue un miembro de sus trabajadores quien con audios y fotografías demostró la falta de la congresista, quien se negaba a acudir a las citaciones de Ética y el Ministerio Público. “Su trato en todo momento fue humillante y amenazante, como se escucha en los audios, siempre me extorsionaba con que si no hacía algo me iba a despedir. Siempre demostró una actitud agresiva y abusiva, la amenaza era que me iban a sacar del trabajo e iban a difundir con todos los miembros del Parlamento para que no me contraten”, aseguró el trabajador.

"MOCHASUELDOS"

Pero Cordero Jon Tay no es la única acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores, Kati Ugarte, Edgar Tello, José Arriola, Magaly Ruiz, Rosío Torres, María Acuña, Jorge Flores, Heidi Juárez, Heidi Juárez y hasta el propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, han sido señalados por esta práctica. Cabe destacar que a fines de agosto se condenó al excongresista Miguel Urtecho por 22 años y cinco meses de cárcel por la misma situación.