Keiko Fujimori sobre fallecimiento de Hernando Guerra García: Es un llamado de atención al sector salud

La lideresa de la agrupación política, Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, mostró su pesar por el fallecimiento del congresista de su partido Hernando Guerra García. Lamentó que luego de sufrir la descompensación, el legislador no pudo ser atendido en el centro de salud de Punta de Bombón, por la ausencia de un médico de turno.

“Es terrible que no hayan podido atender al señor Guerra García, pero esta noticia no debe ser tomada solo por el hecho de que haya ocurrido con un congresista. Debe ser un llamado de atención en general, porque hay una población que no está siendo atendida y cuántas vidas como las del señor ‘Nano’ se pierden porque no ha habido una atención adecuada y oportuna para intentar salvarle la vida”, manifestó.

LLAMAR A LA REFLEXIÓN

“Es un llamado de atención al sector de salud, sin duda. Pero creo que, en estos momentos, más allá de hacer este tipo de llamado de atención, creo que es momento de recordarlo (a Guerra García), de agradecerle porque él actuó de manera disciplinada, leal y asumía cada reto desde el momento en que se le invitó a la familia de Fuerza Popular”, refirió la excandidata presidencial.

“No vamos a hacer comentarios políticos, pero sí creo que debe llamar a la reflexión el hecho de que un ciudadano peruano no haya podido recibir una atención oportuna. Eso debe ser, en general, para que los servicios de salud a nivel nacional puedan mejor sus horarios de atención y que se otorguen servicios de calidad”, añadió a RPP.