Embajada de Ucrania en Perú “condena enérgicamente” viaje de congresistas a Rusia: “es inaceptable”

La embajada de Ucrania en el Perú condenó “enérgicamente” la visita de los congresistas peruanos a Rusia para la conferencia parlamentaria 'Rusia – América Latina', que tiene previsto realizarse del 30 de septiembre al 2 de octubre; así lo dieron a conocer a través de un pronunciamiento en sus redes sociales oficiales.

“La embajada de Ucrania condena enérgicamente la visita del grupo de congresistas del Perú a Rusia”, se lee.

La entidad diplomática recalcó que Perú, desde el inicio de la guerra, ha mostrado su rechazo a la agresión rusa tanto a nivel internacional como a nivel bilateral.

“Consideramos que mientras Rusia ataca las escuelas, hogares y hospitales en Ucrania, comete crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo ucraniano, la visita en referencia al país-agresor es inaceptable y tóxica. Por lo tanto, la asistencia en la conferencia mencionada desacredita completamente a sus participantes.”, se lee en el pronunciamiento de su página oficial de Facebook.

PRONUNCIAMIENTO AQUÍ

VIAJE A RUSIA

La invitación oficial de este viaje fue emitida por la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia para que un grupo de parlamentarios pueda participar en el evento 'Rusia - América Latina'.

De acuerdo al diario Perú21, al menos 11 congresistas ya abandonaron el país. Estos serían: Jaime Quito (No agrupado), Kelly Portalatino (Perú Libre), Eduardo Salhuana (APP), Elizabeth Taipe (Perú Libre), Edhit Julón (APP), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Silvia Monteza (No agrupada), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Silvana Robles (No agrupada), Abel Reyes (Perú Libre) y Karol Paredes (No agrupada).