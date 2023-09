Dina Boluarte se acoge al silencio durante interrogatorio de Fiscalía por “respeto” a las víctimas

La presidenta Dina Boluarte fue citada para hoy, miércoles 27, por el Ministerio Público para dar su declaración en la ampliación de la investigación por las muertes que hubo durante las protestas en contra de su gobierno. Ante los cuestionamientos de la Fiscalía, la mandataria optó por acogerse al derecho de guardar silencio.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides y el fiscal Carlos Huamán participaron en esta diligencia. Este último se encargó de dar lectura a dos disposiciones fiscales de ampliación de la investigación por los delitos cometidos en Lima, Cusco y Pucallpa durante las protestas.

DERECHO A GUARDAR SILENCIO

De acuerdo al diario La República, el fiscal le preguntó a Dina Boluarte sobre qué tenía que decir sobre el recuento de las acusaciones que tiene en su contra, ante cuestionamiento la mandataria optó por negar las imputaciones y decidió acogerse a su derecho de guardar silencio, alegando que, en una diligencia anterior, ya había declarado en extenso.

El abogado Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, quien acompaña a los familiares de las víctimas, señaló al medio que tras la respuesta de la mandataria el fiscal evitó continuar con las siguientes interrogantes.

Ante esto, la Procuraduría General del Estado y la defensa de los familiares de los agraviados solicitaron formular las preguntas; sin embargo, Boluarte prefirió guardar silencio, evitando responder un total de 47 interrogantes.

La defensa de la jefa de Estado indicó a la prensa que su representada se limitó a responder las preguntas por “respeto” a las víctimas. Además, intentó impedir que las 47 interrogantes sean incluidas dentro del actua de la diligencia; pedido que no fue atendido por la Fiscalía, ya que las consignó para dejar constancia.

“Lo que hemos hecho nosotros es declarar que nuestras respuestas dadas en la primera declaración se extiendan a las demás. Ya no queremos seguir desarrollando por respeto precisamente a las víctimas que no necesitan un show, que no necesitan algo raro, sino que se investigue con seriedad y objetividad”, dijo el letrado.