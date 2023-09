Nuevo testimonio: otra extrabajadora acusa a la congresista Magaly Ruiz de recortarle su salario

Una extrabajadora de la congresista Magaly Ruiz reveló ante la Fiscalía que le exigieron entregar parte de su sueldo a la parlamentaria. La testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, dijo que Jhony Romero, asesor principal de la legisladora, le solicitaba el dinero, señala un informe del programa Punto Final.

Como prueba, entregó el comprobante de un depósito que hizo al tercer mes de trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia del Congreso, que presidió Magaly Ruiz. También involucró a Jaime Sánchez, otro exasesor de la legisladora, quien supuestamente les dijo, al entrar a laborar, que debían dar la cuota.

“El 20 de abril del 2022 recibí mi tercer haber, en razón de ello el día 21 de abril me escribió Jhony Romero. Me escribió de manera insistente a efectos de que se le entregue el dinero, me dijo que necesitaba urgente en ese momento el dinero. Tanta era su desesperación que me pidió que le deposite la plata en su cuenta bancaria”, manifestó

AMONESTACIÓN

Este nuevo testimonio, concuerda con la versión que en marzo pasado brindó el extrabajador parlamentario Carlos Marina, quien aseguró que le solicitaron entregar mensualmente el monto que recibía del Congreso como bono de alimentación, de alrededor de S/ 2.000, a favor de la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP).

Pese a la denuncia y las pruebas presentadas al respecto, en junio pasado, la Comisión de Ética del Congreso de la República no suspendió a la parlamentaria Ruíz Rodríguez por 120 días. Solo determinó que reciba una amonestación escrita y una multa equivalente a 30 días de su remuneración como legisladora.