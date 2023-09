Alejandro Soto: Decano de la UNSAAC lo denunciará por presuntas irregularidades en su posgrado

José Béjar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), anunció que denunciará ante la Oficina de Control Interno (OCI) de la casa de estudios, luego que tras una investigación preliminar, detectara hasta 4 irregularidades académicas en los estudios de posgrado del titular del Congreso, Alejandro Soto.

Como se recuerda, el programa Panorama reveló, hace unas semanas, que dicho legislador usó la misma tesis para obtener el grado de magíster y el doctorado, con lo que habría incurrido en "fraude académico". Béjar indicó que encontró no solo que la tesis de Soto Reyes tendría 66% de "contenido no original", sino otras irregularidades de carácter administrativo.

ESTUDIOS DE DOCTORADO

Entre ellas, señaló el decano de Derecho de la UNSAAC, que "usó indebidamente" la convalidación de sus estudios académicos para iniciar el posgrado en su casa de estudios. Otra irregularidad tiene que ver con la duración de los estudios de doctorado de Alejandro Soto, representante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP).

"El señor ha hecho un estudio del ciclo doctoral solamente de un año, cuando la actual Ley Universitaria exige tres años de estudio, 6 semestres académicos, lo que ha incumplido", señaló en entrevista con RPP la autoridad de esta casa superior de estudios cusqueña.

CARÁCTER PENAL

Otra anomalía sería el usó la misma tesis para obtener la maestría y el doctorado. "El señor se ha graduado con la misma tesis para maestría y para doctorado en Derecho. Esto es una gravísima irregularidad. Yo he acompañado a la OCI toda la documentación correspondiente como tal y también las dos tesis", aseveró.

Finalmente, señaló que "Lo más grave y que linda con carácter penal es el plagio. Yo he hecho someter (la tesis) al sistema antiplagio que existe en la universidad y arroja que el 66% de la tesis no es original. Por eso, yo he puesto en conocimiento de la oficina de OCI para que haga la investigación objetiva correspondiente", precisó.