Presidente del PJ pide al Congreso censurar al ministro de Economía

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo Vela, propuso al Congreso de la República censurar al actual ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, por su desempeño en el cargo.

Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto, el titular del PJ cuestionó el presupuesto destinado a su institución para el 2024 por parte del MEF, calificándolo de "migajas", por tal motivo, sugirió a los parlamentarios considerar la censura de Contreras.

"Esto que se presentó en abril, nos han ignorado. Aquí está el oficio al ministro de Economía. Posiblemente él no tenga la culpa, sino esas personas que le hablan al oído, pero yo les digo una cosa: el responsable es él. En todo caso, ya sería la hora que la representación congresal lo llame y su proponga una censura", manifestó.

NO FIRMARON ACTA

Por ese motivo, Arévalo Vela señaló que el Poder Judicial no ha firmado el acta enviada por el Ministerio de Economía, incluso, señaló que el presupuesto destinado por parte del MEF sería "ilegal".

"Nosotros tenemos un presupuesto que nos da Economía que no lo aceptamos. Y no lo aceptamos porque, incluso, esa decisión es ilegal porque no cumple con la Ley N° 28821. Por eso es que no hemos firmado el acta. No podemos aceptar firmar actas para que nos den migajas", sostuvo.