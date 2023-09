Vicente Romero sobre posible interpelación: “Concurriré al Congreso cuantas veces me inviten”

Tras conocerse que la bancada de Perú Libre se encuentra recolectando firmas para interpelar al ministro del Interior, Vicente Romero, el titular del sector precisó que acudirá todas las veces que sea necesario al Parlamento para responder todas las preguntas que deseen conocer.

"Me parece interesante. Hay que verlo de la parte positiva. Hay congresistas que necesitan ver qué está haciendo el sector del Interior y a dónde apuntamos. Respeto al Congreso porque tienen la facultad de fiscalización. En ese sentido, concurriré al Congreso cuantas veces me inviten, si me tienen que interpelar, responderé todas las preguntas", declaró.

POR LA SEGURIDAD DE LOS PERUANOS

Ante la serie de cuestionamientos que tiene en su contra, Romero indicó que tiene un buen de trabajo que se viene esforzando por brindar la mayor seguridad a todos los peruanos.

"Lo único que puedo decirles es que todo el equipo que me acompaña trabajamos intensamente por la seguridad ciudadana, sobre todo, pensando en poder encontrar en algún momento la paz y tranquilidad que muchos peruanos necesitan. Estamos trabajando duro por el Perú y estamos avanzando poco a poco", sostuvo.

Cabe recordar que en caso se recolecten las firmas para interpelar a Vicente Romero, el titular del Mininter deberá responder 18 preguntas relacionadas a las acciones del Ejecutivo en medio del estado de emergencia decretado en SJL, SMP y sietes zonas de Sullana en Piura.