Congreso EN VIVO: Comisión de Justicia recibe a miembros de la JNJ

ACTUALIZACIÓN

11:28 a.m. El abogado de la JNJ concluyó su presentación solicitando que se archive la investigación sumaria. Dentro de los argumentos destaca que el comunicado sobre la exfiscal Zoraida Ávalos no fue firmado por todos los miembros de la entidad y acusa a la parlamentaria Chirinos de no haber realizado las investigaciones permitentes para determinar quienes habían firmado el documento. Adicionalmente, señaló que no hay vacancia de cargo por tener 75 años.

11:15 a.m. Sostiene que la Comisión de Justicia está violando el debido proceso. Sustenta que no existe causa grave y que no se puede remover a sus defendidos por discrepancias interpretativas.

11:04 a.m. Samuel Abad, abogado de la magistrada María Zavala comenzó la defensa institucional de la JNJ porque los cargos que se les imputa en la investigación sumaria.

10:48 a.m. "Aquí no hay responsabilidades conjuntas", señaló la congresista Gladys Echaíz.

10:44 a.m. Se retoma la sesión y se ratifica la decisión de la Comisión de Justicia de rechazar la declaración conjunta de los 7 miembros del JNJ

El principal pedido de los miembros de la JNJ es para que la citación en torno a esta investigación se realice de forma conjunta y no individual, argumento que ha sido rechazado por numerosos congresistas, quienes señalan que cada caso es diferente.

10:24 a.m. Se rechaza el pedido de la JNJ por 11 votos en contra frente a 9 a favor y se procede a suspender la sesión.

10:05 a.m. La JNJ solicitó a la comisión que la presentación de sus integrantes se realicede forma conjunta desde la 11 a.m. Ante ello, proponen poner el tema a votación.

9:53 a.m. El congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular) señala que no se está vulnerando la separación de poderes

9:47 a.m. La parlamentaria Ruth Luque insta al Congreso a reflexionar sobre esta decisión y desestima el argumento de Chirinos sobre la edad de los miembros de la JNJ, ya que ella misma habría presentado un proyecto de ley sobre el tema.

9:39 a.m. La legisladora hizo un recuento de las otras tres imputaciones que se le atribuyen a los miembros de la JNJ: edad de los miembros de la entidad, el no presentar informes anuales al Congreso y la la presunta filtración de información sobre el sentido de las investigaciones que llevan en curso a la fiscal de la nación.

9:33 a.m. La parlamentaria señala las “causas graves” presentadas en la moción deberían desencadenar la destitución de los integrantes de la JNJ. Detalla que la primera acusación es referente al caso de la exfiscal Zoraida Ávalos. Adicionalmente, hizo mención a las presuntas presiones de los miembros de dicha entidad para que la Corte Suprema también se pronuncie sobre el caso mencionado.

9:23 a.m. La sesión inicia con la intervención de la legisladora Patricia Chirinos, quien es la impulsora de esta moción, la cual busca la remoción de los miembros de la JNJ por causa grave.

NOTA ORIGINAL

Comisión de Justicia del Congreso recibió esta mañana las declaraciones de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, en el marco de la investigación que se hace a miembros de dicha entidad.

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País), autora de la moción que fue aprobada por el Pleno para que se ejecute la investigación sumaria a miembros de la JNJ, también fue convocada para esta sesión.

EN VIVO AQUÍ.