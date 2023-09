"Me pedían dinero para 'cuidar' a mi familia": Patricia Juárez revela ser víctima de extorsión

La congresista de la República de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, reveló ser víctima de extorsión desde hace tres semanas, por lo que denunció el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

LLAMADAS SE REALIZARÍAN DESDE CHILE

Según la legisladora, las llamadas extorsivas, desde donde le exigen dinero para "cuidar" a su familia, tienen el código de Chille. Lamentó que hasta la fecha no se haya podido identificar a los responsables.

"A mí me han hecho llamada extorsivas de un teléfono de Chile, porque el código es de Chile, y no ubican el número telefónico, ya que hay toda una red de encubrimiento. Los mensajes que me dejaron venían de Chile (...) hace tres semanas", narró a un medio local.

"Hice una denuncia... Bueno, yo he estado trabajando estos temas, inclusive he presentado un proyecto para sancionar el caso de los préstamos del 'gota a gota'. En las llamadas estaban mis fotos y dirección, no pedían que no legisle, me pedían dinero para 'cuidar' a mi familia", agregó.

(Con información de La República)