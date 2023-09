Acuña en contra de eventual destitución de miembros de la JNJ: "Sería un gran error"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se mostró en contra de una eventual destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes son investigados por la Comisión de Justicia de forma sumaria, por presuntas faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones.

Al respecto, el también líder de Alianza Para el Progreso (APP), indicó que sería un gran error del Congreso destituir a los magistrados, pues afectaría la imagen del Perú a nivel internacional.

"Creo que sería un gran error del Congreso que destituyan a los miembros de la Junta. Entonces, qué mensaje podemos dar fuera del país. Hoy más que nunca debemos olvidarnos de intereses políticos y partidarios por el bien del país", declaró ante la prensa.

NO APOYARÁN CENSURAS

Asimismo, Acuña Peralta anunció que la bancada Apepista no apoyará las eventuales censuras de los ministros de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y del titular del Minem, Óscar Verga Gargurevich.

"Como partido vamos a buscar la estabilidad en el país. Hace recién dos semanas hubo cambios en el gabinete de cuatro ministros y no creemos conveniente. No es el momento. Nosotros, como bancada de APP, no vamos a apoyar a ninguna censura, ninguna interpelación", sostuvo.