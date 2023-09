Digna Calle presenta PL para que congresistas puedan renunciar: "Voy a ser la primera en irme"

La congresista de Podemos Perú, Digna Calle Lobatón, anunció que presentó un proyecto de ley que permite a los parlamentarios poder renunciar voluntariamente a sus cargos.

Asimismo, la exsegunda vicepresidenta del Congreso, quien regresó hace poco tras vivir más de 7 meses en Estados Unidos, cuestionó que en nuestro país no se permita a los legisladores renunciar, asimismo, aseguró que, de aprobarse el proyecto, ella será la primera en dar un paso al costado.

"He presentado un proyecto de ley para que los congresistas puedan renunciar no es posible que en el Perú el presidente de la República pueda renunciar y nosotros como congresistas no podamos cuando el resto de los países sí se puede (...) Por supuesto, voy a ser la primera en irme si se aprueba este proyecto, el cual voy a insistir para que lo puedan llevar a debate", señaló.

APRUEBAN INVESTIGARLA

Cabe precisar que el día de ayer, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe final que recomienda investigar a Calle Lobatón por pedir licencias de forma constante para no asistir al Pleno de manera presencial.

La legisladora pidió licencia sin goce de haber en enero del presente año y viajó a Estados Unidos, donde vivió por más de 7 meses, posteriormente, solicitó una segunda licencia por 60 días más, sin embargo, la nueva Mesa Directiva encabezada por Alejandro Soto rechazó su pedido.