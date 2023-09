Congresista Roberto Chiabra señala que apoyará censura a los ministros de Defensa y Energía

El congresista Roberto Chiabra señaló que votará a favor de la censura del ministro de Energía y Minas (Minem), destacó que en “muy poco tiempo” se han obtenido las 33 firmas necesarias para presentar la moción, lo que se traduce en una gran probabilidad de que Óscar Vera deba abandonar el cargo.

Aunque reconoció que “En el Congreso de la República nada es calculable hasta el momento mismo de la votación”. Recordó que el titular del Minen es cuestionado por haber ocultado datos en su declaración jurada, no reveló que tenía tres sanciones administrativas y disciplinarias cuando fue funcionario de Petroperú.

SOLDADO CAÍDO

Por otro lado, el legislador no agrupado, también cuestionó al ministro de Defensa (Mindef), Jorge Chávez, por no pronunciarse a tiempo sobre el fallecimiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, solo “le interesa el cargo” y no reúne las cualidades para ocupar ese despacho, indicó a Canal N.

“La presidenta se da tiempo para saludar a los jugadores de la Selección de Fútbol y no recibir el cuerpo de un soldado caído y no abrazar a los deudos. Hay un desprecio a los caídos en acción de armas”, sostuvo Chiabra León. La Censura al titular del Mindef es impulsada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).