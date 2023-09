Arturo Fernández no descarta postular a la Presidencia: "Estoy preparado para los grandes retos"

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, podría ser suspendido de sus funciones este 14 de septiembre, cuando los regidores se reúnan para debatir y decidir el futuro del burgomaestre en una sesión extraordinaria.

Este pedido de suspensión contra Fernández se sustenta en la sentencia que pesa contra él por el delito de difamación agravada, la cual fue ratificada en una segunda instancia.

En caso de que se aprueba la suspensión, dicho acuerdo del concejo edil podrá ser puesto a reconsideración y, posteriormente, deberá ser elevado al Jurado Nacional de Elecciones. De aprobarse esta medida, Fernández sería reemplazado por Mario Reyna, primer regidor.

¿POSTULARÁ A LA PRESIDENCIA?

Pese a este panorama adverso en el que se encuentra, Fernández se animó a hablar sobre su futuro político y no descartó la posibilidad de postular a la Presidencia de la República.

"Con sinceridad, la presidencia es un cargo importantísimo donde se tiene que ver cómo has avanzado en tu vida. Yo no tengo partido político, no tengo plata. (Pero) siempre estoy preparado para los grandes retos. Al Congreso no entraría, ni lo pensaría, porque ¿te imaginas lidiar con 130 personas que piensan diferente?", señaló ante la prensa.