Eduardo Salhuana: "Una censura al ministro de Defensa no resuelve absolutamente nada"

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, habló sobre la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien deberá acudir al Parlamento para responder por las recientes muertes de 4 militares en el Vraem.

En declaraciones a la prensa, el legislador Apepista indicó que una eventual censura de Chávez Cresta "no solucionará nada" y que el narcoterrorismo en el Vraem es un problema que debe ser atacado de fondo.

"Me parece que una censura al ministro no resuelve absolutamente nada, hay que atacar el problema de fondo, dar mayores recursos y una mayor estrategia. Escucharemos al ministro y veremos si sus respuestas son esclarecedoras y sobre todo que nos traiga alternativas concretas", dijo.

SOBRE CHATS DE ACUÑA

Asimismo, Salhuana Cavides se refirió a los chats revelados entre el líder de APP, César Acuña Peralta y su hermano, el congresista Héctor Acuña, donde el gobernador regional de La LIbertad cuestionó a su familiar por pretender encabezar la candidatura de la bancada a la Mesa Directiva.

“Aquí se toman decisiones en base al interior del país y no al interés particular de ninguno de los congresistas específicamente por más que sea el hermano del presidente del partido. Evidencia que César Acuña no toma decisiones por asuntos amicales o familiares sino pensando en los intereses nacionales”, sostuvo.