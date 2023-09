Roberto Chiabra sobre ministro Chávez: "Espero que la presidenta lo cese"

El congresista de la República, Roberto Chiabra, se pronunció sobre la situación del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien será interpelado este miércoles 13 de septiembre por la Representación Nacional.

En diálogo con RPP, el parlamentario criticó la gestión de Chávez Cresta como titular del Mindef y señaló que el actual ministro no está capacitado para tal cargo.

"No se preocupa por los defensores calificados de la patria. No se preocupa por los discapacitados, que no contesta. El Instituto Tecnológico Superior que está en el Rímac está en el suelo. Si él no se preocupa de la base fundamental de las Fuerzas Armadas y de las Defensas, que son los soldados, no puede ser ministro", dijo.

PIDE SU CESE

Para Chiabra Piedra, la presidenta Dina Boluarte debería remover del cargo a Jorge Chávez Cresta, quien deberá responder ante el Congreso por las recientes muertes de 4 militares en el Vraem: "Yo lo que esperaría es que la presidenta lo cese, yo lo que esperaría es que él renuncie", sostuvo.