Congresista Moyano: No se otorgarán todas las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo

Este mediodía, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, Martha Moyano, señaló que otorgarán las facultades legislativas solicitadas, hace unas semanas, por el Poder Ejecutivo, pero no en su totalidad.

“Se le va a otorgar no todas (las facultades). Se va a otorgar aquellas que la Comisión tome la decisión y aquellas que no tengan que ver con leyes orgánicas, con todo lo que tenga que ver con gobiernos locales. No puede cruzarse con temas presupuestales. Todo lo que necesite presupuesto tiene que entrar como una ley de presupuesto”, indicó.

PRE DICTAMEN

Asimismo, señaló el proyecto presentado por el Ejecutivo es muy general. “No dice absolutamente casi nada en la fórmula legal, pero en la exposición de motivos lo desarrolla. Nosotros estamos haciendo un pre dictamen en función a la exposición de motivos y a la reunión de las mesas técnicas que se hicieron con ellos y la Comisión”, indicó.

Finalmente, la representante de la bancada de Fuerza Popular, adelantó que el pedido de facultades legislativas va a ser abordado en la próxima sesión. "Hay un pre dictamen digamos inicial, se abrió el debate, no se va a votar hoy día”, declaró Moyano Delgado a Canal N.