Congresista Héctor Acuña sobre Alejandro Soto: No hemos elegido al mejor y yo me incluyo

El parlamentario Héctor Acuña Peralta dijo hoy que la propuesta de Alejandro Soto Reyes a la presidencia del Congreso de la República -formulada por el que fuera su partido, Alianza para el Progreso (APP)- no ha resultado en una mejora "de la imagen" del Poder Legislativo.

"Al designar a alguien, uno aspira a que sea mejor representado y mejore la imagen del partido y la representación del Parlamento (…), pero, a la fecha, no hemos cambiado nada como Parlamento (…) ¿Eso qué significa? Que no hemos elegido al mejor y yo me incluyo porque he votado por él, por Alejandro, porque pensé que nos iba a representar mejor", indicó.

EVENTUAL POSTULACIÓN

También se pronunció, en entrevista con RPP, sobre unas conversaciones, reveladas anoche por un programa dominical, en las que su hermano, César Acuña, líder de APP, expresaba su negativa de apoyar una eventual postulación de Héctor Acuña, a la Mesa Directiva del Legislativo.

"He tratado de superarlo. Claro, de hecho (me sentí rechazado). Uno espera que su hermano sea el primero en darle la confianza", sostuvo el congresista de la bancada de Unidad y Diálogo. Pese a la situación, aseguró que "no hay mayor alteración en la buena relación de la familia”.