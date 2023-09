Digna Calle no regresará al Congreso presencialmente: “voy a mantener la virtualidad”

La congresista de Podemos Perú está en medio de la polémica. En entrevista, la parlamentaria aseguro que no retornará a trabajar presencialmente al Congreso y que continuará su trabajo remoto, pese a que regresó, después de siete meses, de Estados Unidos.

Señaló que atenderá a sus electores desde su despacho: “Yo no voy a ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, dijo en entrevista con el programa Cuarto Poder.

De acuerdo a la parlamentaria, no regresará a trabajar con varios de sus colegas quienes tienen denuncias de corrupción y eso daña la imagen del Congreso.

“Yo no voy a ir al Congreso de la República porque yo no puedo sentarme con esa mayoría que está de espaldas al pueblo peruano [...] si la mayoría están denunciados por actos de corrupción, el caso de los 'mochasueldos, mira quienes me van a venir a juzgar [...] ¿A mí de que me van a señalar? ¿Qué le he mochado el sueldo alguien? ¿Qué estoy en una investigación?”, aseguró la legisladora que hizo alusión a la investigación en su contra por despachar desde el extranjero.

SIGUE PRESENTANDO PROYECTOS DE LEY “SIN COBRAR”

Calle dijo que el reglamento del Parlamento les permite despachar de manera virtual, además, que en varios plenos hasta un 60% asisten bajo esa modalidad. También indicó que, aunque no asista de manera presencial y no cobre “ni un sol” seguirá presentando proyectos de ley.

"Otros colegas congresistas estando en su curul, estando en Lima, 80 han presentado solo 8 proyectos y 6 ninguno. Entonces quien es más productivo, el que no cobra un sol y presenta proyectos o el que está calentando su curul y no presenta ninguno”, aseguró.