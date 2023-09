Vocera de Perú Libre tras captura de Alejandro Sánchez: Quienes fueron a Sarratea deberán responder

La legisladora Margot Palacios, se refirió a la captura del amigo de Pedro Castillo y dueño de la casa de Sarratea (Breña), Alejando Sánchez. Según indicó, los miembros de su bancada, Perú Libre (PL), tiene la "conciencia tranquila" frente a las revelaciones que este último daría a la Fiscalía.

"Siempre hemos sido transparentes y hasta el día de hoy no estamos en situaciones denunciadas o irregulares (...) No sé si han acudido o no a la casa de Sarratea, pero eso tiene que responder (congresista de la bancada PL), particularmente estamos con la conciencia tranquila", declaró.

GABINETE EN LA SOMBRA

Asimismo, la vocera de la bancada de Perú Libre, sostuvo que todos deben esperar que la Fiscalía de la Nación haga su trabajo respecto al caso 'Gabinete en la sombra', donde está, supuestamente, involucrado Sánchez Sánchez, sobre quien pesa una orden de 30 meses de prisión preventiva.

"Sí, hay que esperar lo que vaya a decir y, seguro, el Ministerio Público, que es muy acucioso, nos irá a decir de manera inmediata qué es lo que vaya a declarar o lo que vaya a pasar (...) ¿Por qué habría temor? Particularmente, creo que ningún congresista de la bancada de Perú Libre lo tiene", indicó.