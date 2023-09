Con la educación no se negocia: Presidente de Confiep cuestiona ley que repone maestros cesantes

El titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, cuestionó la norma que dispone la reposición de maestros cesantes que no aprobaron la prueba de ingreso a la carrera pública magisterial.

"Es terrible porque da la impresión de que se está usando la educación de los niños, de los jóvenes, como moneda de cambio contra algo que no sabemos qué es. La meritocracia es una batalla para el Perú que fue ganada justamente contra lo que proponía Castillo, él llegó con eso. Esa es la norma de Castillo que hoy día ha recuperado", sostuvo.

CAPACIDADES

Asimismo, el directivo, en amplia entrevista con RPP, señaló que se estaría "comprometiendo el futuro" de nuestro país con la reposición de profesores que "no tienen las capacidades" respectivas para educar al alumnado.

"Reponer a 14 mil profesores que, claramente, no tienen las capacidades para educar a nuestros niños y jóvenes es robarles el futuro a esas personas (...) imaginen la cantidad de niños que estamos condenando a no tener educación para el futuro (…) Estamos comprometiendo el futuro del Perú a cambio de qué. Con la educación no se negocia", resaltó.