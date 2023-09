Flavio Cruz sobre cambios en el Gabinete: "El problema es que el señor Otátola siga ahí"

El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, se pronunció sobre los cambios en el Gabinete Ministerial realizados el día de ayer, específicamente, en las carteras de Educación, Trabajo, Desarrollo Agrario y Riego, Justicia, Transportes y Producción.

En declaraciones para RPP Noticias, el legislador de izquierda indicó que estas modificaciones no representan un verdadero "cambio", pues no se ha reemplazado al titular de la PCM, Alberto Otárola.

“No se percibe un cambio, porque un cambio sería mover todo el gabinete. Aquí el problema es que el señor Otárola sigua ahí. Él es una suerte de presidente de facto y no hace más que representar las decisiones de la presidenta; por lo tanto, estos enroques, improvisaciones y rotaciones no se perciben como cambios que el país está esperando”, indicó.

Además del premier, Cruz Mamani precisó que también deberían reemplazarse a los titulares de Defensa y del Interior, Jorge Chávez Cresta y Vicente Romero: "Esos sí serían cambios", añadió.