Ministra de la Producción confía en que Dina Boluarte y Alberto Otárola la “van a dejar trabajar”

La presidenta Dina Boluarte tomó el juramento a Ana María Choquehuanca como la nueva ministra de la Producción, el día de ayer en Palacio de Gobierno. La titular afirmó que tanto la mandataria como el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, tienen plena confianza en ella para llevar a cabo su gestión.

“La presidenta y el premier tienen confianza en mí; por eso me han convocado. Y yo confío en que me van a dejar trabajar, como me ha dicho la presidenta. Hemos tenido una conversación muy clara", señaló a RPP.

En sus declaraciones mencionó que el asumir el cargo en “estos tiempos difíciles” no ha sido nada sencillo, pero que considera que por encima de los intereses personales y gremiales, se encuentra el interés del país.

"Todas las dirigencias gremiales en el país tienen y deben acercarse a las autoridades para exigir cumplir algunas demandas por las necesidades y la problemática del sector que representan y generar propuestas que ayuden a solucionar esa problemática. Eso no es acercarse por la derecha o por la izquierda, sino acercarse a la autoridad de turno cuyo rol promotor es cumplir con las demandas de toda la población peruana sin excepción. En mi caso fue así siempre", enfatizó.

SALIDA DE MAGNET MÁRQUEZ

Tras la salida de la exministra de Educación, Magnet Márquez; Choquehuanca señala que ha conversado con la nueva titular del sector, Miriam Ponce, y que ella le aseguró que primará la meritocracia en su gestión.

"Eso para mí era preocupante. Ayer conversé brevemente a la ministra que entró en Educación y le pregunté cuál es el enfoque de la meritocracia en su gestión. Y ella me dijo: meritocracia total. Y yo me quedé tranquila, porque así debe ser", señaló al medio.