Roberto Sánchez sobre prisión preventiva de Betssy Chávez: "Estoy seguro que apelará"

El congresista de Cambio Democrático - Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva contra Betssy Chávez, en el marco de la investigación que se le sigue por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario, quien también es investigado por el mismo caso, evitó dar una opinión al respecto debido a las restricciones que tiene e indicó que lo más probable es que la defensa legal de la expremier apele al fallo del PJ.

"Entiendo que es todo un procedimiento largo, estoy seguro que apelará las partes a todas las prerrogativas de su defensa jurídica, el debido proceso, de tal manera que todos queremos justicia, todos queremos esclarecimiento", indicó.

RESPUESTA A CUETO

Asimismo, Sánchez Palomino respondió al congresista de Renovación Popular, José Cueto, quien señaló que no apoyará la moción de censura que viene impulsando contra Alejandro Soto, por ser un exministro del golpista Castillo y por estar investigado por el fallido golpe de Estado.

"Yo respeto su opinión pero evidentemente no la comparto, hay dos comportamientos diferentes, yo estoy allanado, doy cuenta, acudo, he abierto el secreto de mis comunicaciones, porque tengo la serenidad y la tranquilidad y doy la cara porque yo tengo la verdad, no me corro", sostuvo.