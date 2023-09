Congresista Montoya plantea destitución de Alejandro Soto y cuestiona a bancadas que lo avalan

El parlamentario Jorge Montoya Manrique planteó la destitución del presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por los múltiples cuestionamientos que afronta desde que asumió el cargo.

Asimismo, cuestionó a bancadas como Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Somos Perú, por avalar la gestión de Soto Reyes contra quien recaen graves denuncias, y que cada día aumentan.

QUE VENGA OTRO

“El Congreso está deteriorado. Tenemos que cambiar al presidente del Congreso… por la mancha que tiene desde que tomó su cargo. No sé si será cierto; al final no interesa, es que se ha manchado su imagen de honestidad y probidad por las acusaciones que no ha podido descartarlas de manera contundente”, indicó.

También, señaló que resulta innecesario que Alejandro Soto aclare cada uno de los cuestionamientos, por lo que consideró que la presidencia de la Mesa Directiva sea asumida por otra persona. “Acá no se trata de probar cada uno de los cargos, sino un paso al costado y que venga otro”, manifestó a RPP.