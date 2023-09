Carlos Anderson sobre Víctor Polay: “Lamentó que la CIDH haya admitido su denuncia”

El congresista Carlos Anderson se pronunció acerca de la demanda de un grupo de personas a favor del terrorista Víctor Polay Campos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lamentó que la institución haya admitido el documento.

De igual manera, Anderson señaló que la CIDH no debería hacer casos a personas que sembraron miedo y derramaron mucha sangre en el Perú.

"Lamentó que la CIDH haya admitido una denuncia de esta naturaleza de este personaje como el señor Polay, que tiene tanta sangre en sus manos porque no debemos olvidar que se trata de una persona que asesinó, secuestró y que torturó. El hecho que haya sido admitida no significa que tenga el soporte de la CIDH; me parecería escandaloso que así fuera", indicó en RPP.

EN CONTRA DE LA SALIDA DE PERÚ DE LA CIDH

Por otro lado, Carlos Anderson se mostró en contra de las opiniones sobre una salida de la Comisión, debido a que existen personas que acurren hasta esas instancias a pedir justicia.

"El Estado debe defenderse bien, lo que no me parece es que haya voces que digan: 'Hay que salir de esa porquería' y cosas por el estilo. Yo creo que las entidades supranacionales son necesarias en la medida que tengamos todavía un estado débil, que no defiende y no asegura los derechos así que conocemos cantidad de casos de peruanos que han debido de ir a fueros internacionales para hacer valer sus derechos", declaró.

Cabe recordar que, Víctor Polay Campos fue condenado por el delito de terrorismo violando su derecho al principio de legalidad y garantías judiciales.