Daniel Salaverry: Fiscalía pide 8 años de prisión para el expresidente del Congreso

El Ministerio Público solicitó 8 años de prisión y 5 años de inhabilitación para el excongresista Daniel Salaverry por la presunta comisión del delito de peculado. La Fiscalía acusa al exparlamentario de apropiarse para sí mismo de más de 10 mil soles que le fueron asignados por el Congreso para gastos relacionados a sus semanas de representación entre el 2017 y 2018.

De acuerdo al diario El Comercio, el fiscal Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, presentó la acusación en julio. Hace unos días, el juez supremo Juan Carlos Checkley notificó el requerimiento a Salaverry, de cara al posterior desarrollo de la fase de control de acusación, donde se decidirá si el caso pasa a juicio o no.

ACUSACIONES

Según la tesis fiscal los hechos de peculado propio ocurrieron los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2017; el 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2017; el 22, 24 y 25 de enero de 2018; el 19, 20 y 21 de febrero de 2018; y el 26, 27, 29 y 30 de marzo de 2018.

El Ministerio Público precisa que, por un acuerdo de la Mesa Directiva de aquel entonces, los montos asignados para la semana de representación no debían ser documentados en qué se gastaban; sin embargo, se debía acreditar que el parlamentario había realizado actividades oficiales por la semana de representación. La asignación neta por apoyo logístico era de 2.8 mil soles y eran entregados por adelantado.

La Fiscalía señala que Salaverry no se apersonó a varias fechas de sus semanas de representación. La entidad precisa que en las normas del Congreso no se autorizaba delegar sus funciones de representación a sus trabajadores parlamentarios, por lo que ningún colaborador estaba autorizado para reemplazarlo.

“Así, el acusado, infringió su deber funcional, apropiándose para sí de los caudales que tenía bajo su administración; pues, debía de llevar a cabo acción específica conforme a su labor congresal en función al dinero otorgado por el Estado; al no ejecutarlas y no devolver el dinero no utilizado se apropia de éste”, señala el Ministerio Público.

Salaverry mencionó al medio que rechaza la acusación de peculado y que esta será desestimada a nivel del Poder Judicial.