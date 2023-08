Jorge Montoya: "Alejandro Soto está descalificado para continuar como presidente del Congreso"

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, volvió a pronunciarse sobre las múltiples acusaciones contra el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, y señaló que el Apepista está "descalificado" para continuar como titular del Congreso.

En declaraciones a la prensa, el integrante de la bancada celeste responsabilizó a los partidos que apoyaron la candidatura de Soto Reyes y precisó que esas mismas agrupaciones deberían encargarse de que el cuestionado presidente del Congreso deje el cargo.

“En realidad es un tema muy serio y complicado. Nunca creo que haya habido un caso parecido. Está descalificado para continuar como presidente del Congreso con cada cosa que aparece. Hemos venido viendo día a día cómo va variando, pero acá los grandes responsables son los partidos que lo han puesto a él en ese puesto y son los que deberían hacer la gestión necesaria para cambiarlo. No se puede evadir esa responsabilidad, ya no solamente es él, sino los que lo llevaron a la presidencia”, dijo.

SOBRE MOCIÓN DE CENSURA

No obstante, Montoya Manrique precisó que aún no ha firmado la moción de censura que viene impulsando el congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático), asimismo, indicó que su bancada aún no ha conversado sobre el tema.

“Cuando llegue al Pleno ahí apoyaremos la censura. Vamos a ver, no hemos conversado el tema (como bancada)”, sostuvo.