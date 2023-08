Alcalde de Lima anuncia proyecto para aplicar algunas medidas del 'Plan Bukele' en Perú

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, indicó que en la próxima sesión de conejo con los regidore planteará una iniciativa legislativa para aplicar "medidas exitosas" del llamado 'Plan Bukele' en el Perú. Este anuncio lo hizo durante la X Misión Internacional de Ciudades Seguras que contó con la presencia de Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, distrito de El Salvador.

“Hay temas rescatables, hay temas que están en el tintero, pero creo que, como Municipalidad Metropolitana de Lima, en la próxima sesión de regidores plantear una iniciativa legislativa para que se aplique en el Perú medidas que son exitosas en El Salvador (...) Pero cosas aplicables al Perú, concretas", dijo el burgomaestre.

En la ceremonia que también contó con autoridades distritales del Callao, San Martín de Porres, Los Olivos, entre otros, firmó un convenio de cooperación con sus homólogos de las ciudades de Santa Ana (El Salvador) y El Cantón de Tulcán (Ecuador), para implementar proyecto de infraestructura urbana, seguridad ciudadana, voluntariado, etc.

"Un sicario o una banda criminal dedicada a la extorsión debe crearse de manera análoga a un terrorismo urbano. Y seamos fuertes e inflexibles (…) Establezcamos claramente el tipo penal de terrorismo urbano, por lo menos a lo que es sicariato (…), bandas que extorsionan a micro y medianos empresarios, eso es terrorismo urbano”, agregó López Aliaga.

OPINIÓN DISTINTA

Como se recuerda, el burgomaestre capitalino había señalado el último fin de semana que un 'Plan Bukele' en el Perú no sería posible. "No, no. El Perú tiene otra realidad completamente distinta (a la de El Salvador). Es un tema completamente distinto, el Perú tiene su propia dinámica”, indicó.