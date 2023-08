Hernando Guerra defiende a Alejandro Soto: "No podemos cambiar de presidente del Congreso 3 o 4 veces"

El congresista y primer vicepresidente de la Mesa Directiva, Hernando Guerra García, se pronunció en defensa del titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, quien afrontaría una moción de censura impulsada por el congresista Roberto Sánchez, debido a sus múltiples denuncias.

En declaraciones para RPP Noticias, el parlamentario fujimorista señaló que desde Fuerza Popular protegerán la "institucionalidad" y cuestionó que se pretenda cambiar de presidente del Congreso constantemente.

"Cuando el presidente Castillo gobernaba se propuso que se reduzca los votos para poder vacarlo. Y Fuerza Popular dijo: no podemos hacer eso. Nosotros lo discutimos, porque hay que proteger de alguna manera a los poderes del Estado, a la institucionalidad y a un presidente de un poder del Estado (...). No podemos cambiar de presidente del Congreso tres o cuatro veces. Esa también es una mala señal afuera del Perú (...). Hay una palabra que se llama presunción de inocencia. Que la Fiscalía, que la Procuraduría inicie investigaciones no significa que alguien sea culpable. Es más, debe ser tratado como inocente", dijo.

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"

Asimismo, Guerra García precisó que desde Fuerza Popular apelan a la presunción de inocencia de Soto Reyes y que no apoyarán ninguna moción de censura hasta que se presenten pruebas contundentes sobre un mal proceder del Apepista.