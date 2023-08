Alejandro Soto se aferra al cargo y responde a la prensa: "Poco y nada me interesa lo que digan"

El cuestionado presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, descartó cualquier posibilidad de renunciar a la presidencia de la Mesa Directiva, pese a las múltiples denuncias que recaen hacia su persona.

En declaraciones para RTV El Diario del Cusco, el parlamentario de Alianza Para el Progreso aseguró que se mantendrá firme en el cargo hasta que se demuestre su culpabilidad en las denuncias en su contra, asimismo, restó importancia a la información que brindan los medios de comunicación sobre su situación.

"Yo no voy a dejar el cargo por una renuncia voluntaria como ellos quisieran. Si tengo que dar un paso al costado, será porque quienes me han elegido tengan que tener argumento suficiente [...] pero en tanto y en cuanto eso no ocurra, estoy firme para afrontar las circunstancias que vienen", dijo.

"La prensa limeña no quiere perder y me da duro y me sigue dando duro, ¿no?, pero se equivocan conmigo porque poco y nada me interesa lo que ellos digan, los periodistas no votan en el Congreso de la República", añadió.