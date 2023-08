Alejandro Muñante: "Estar ocupándonos de las denuncias del señor Soto no ayuda para nada"

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, se refirió a las acusaciones que recaen contra el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto Reyes, quien afrontaría una moción de censura impulsada por el legislador Roberto Sánchez.

En declaraciones para la prensa, el parlamentario de la bancada celeste señaló que enfocarse en las denuncias contra Soto Reyes "no ayuda nada", no obstante, no descartó apoyar su censura en caso no pueda explicar sus acusaciones.

"Creo que estar ocupándonos de las denuncias del señor Soto no ayuda para nada. Nos desgasta, nos cansa [...] Si siguen saliendo más denuncias, y si las respuestas son tardías o insuficientes para las acusaciones, creo que la censura o la renuncia se cae por su propio peso", dijo.

"Tendría que salir a detallar o replicar cada una de esas denuncias. Si no lo hace, lamentablemente, la sensación que se va generar aquí en el Congreso es que su salida va a tener que ser necesaria", añadió.

PUBLICIDAD EN REDES

A las ya conocidas denuncias contra Soto Reyes se ha sumado una más. Recientemente, un informe periodístico reveló que trabajadores de su despacho estarían pagando, con sus propios salarios, publicidad en redes sociales con el objetivo de mejorar la imagen del cuestionado presidente del Congreso.