Sigrid Bazán es abucheada en Municipalidad de Comas: "No queremos terroristas"

La legisladora Sigrid Bazán, perteneciente a la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, ha presentado una denuncia a través de sus redes sociales en la que acusa a personal de la Municipalidad de Comas de haberle impedido el cumplimiento de sus responsabilidades como representante.

La madre de la patria también señaló que ha sufrido la agresión de un funcionario no identificado. Desde un vídeo grabado por la propia Bazán, la parlamentaria detalla cómo, tras la presunta agresión, el funcionario subió a una planta superior del edificio municipal.

LA ABUCHEARON

Por otro lado, en la cuenta de TikTok del alcalde de Comas, Ulises Villegas, se difundió otro video en el cual se escucha a las personas increparle a Bazán sobre su presencia en el municipio. "Nosotros somos vecinos, no queremos terroristas aquí", se escucha decir a los manifestantes en el video.

"Había tenido una reunión con el gerente. Había pedido esa reunión hace dos semanas y quiero subir a identificar a un señor que trabaja para el Área de Imagen en la municipalidad y me han traído a los serenazgos de Comas. No puedo subir a identificar a la persona que me ha agredido porque me han mandado a toda esta seguridad", mencionó Bazán.

La congresista, también denunció que, el personal de Serenazgo, se habría ubicado en las escaleras, dificultando su paso e impidiendo que pudiera identificar a la persona que le habría agredido. Bazán explicó en su denuncia que el incidente tuvo lugar en el transcurso de una visita al municipio en compañía de miembros del Frente de Comerciantes y Emprendedores del distrito de Comas.

El grupo buscaba entablar un diálogo para encontrar formas de formalizar sus actividades. Tras la divulgación de la denuncia de la parlamentaria, la bancada a la que pertenece rechazó el comportamiento del personal de la Municipalidad de Comas. Desde un comunicado oficial, instaron a la Mesa Directiva del Congreso a tomar medidas para defender las prerrogativas parlamentarias, entre las que se encuentra la libre circulación e interacción de los legisladores.

CONGRESO SE PRONUNCIA

Como respuesta a estos incidentes, el Congreso de la República recordó a través de su cuenta oficial de X, la normativa vigente referente a las actividades de los legisladores, ratificando su derecho a trabajar sin impedimentos ni amenazas a su integridad física.

"Según lo establecido en el artículo 23, inciso F, del Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, los congresistas están para atender las denuncias debidamente sustentadas de la población y fiscalizar a las autoridades para contribuir a mediar entre los ciudadanos. Para el cumplimiento de esta obligación, los titulares de las entidades de la administración pública, dentro del marco de la ley, deben brindar las facilidades del caso", puntualizó el post del Legislatico en su cuenta de X.