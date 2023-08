Por alianza entre diferentes bancadas: Luis Aragón no cree que el titular del Congreso sea censurado

El parlamentario de Acción Popular (AP), Luis Aragón Carreño, no cree que el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, sea censurado ante los múltiples cuestionamientos en su contra, debido a que "existe una alianza de diferentes bancadas".

"Es difícil que a estas alturas sea censurado, porque veo que existe una alianza de diferentes bancadas. Nadie quiere la ingobernabilidad del Poder Legislativo, pero también las cosas tienen que ir claras a modo de fiscalización dentro del Congreso", declaró a Exitosa.

PACTOS POLÍTICOS

Dijo que la alianza sería entre Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y posiblemente Somos Perú. "Son bancadas que están unidas, seguramente tienen pactos políticos, tienen algunos compromisos que asumir, eso se ve claramente", afirmó.

Finalmente, indicó su bancada, Acción Popular, no se ha reunido, ni existe un previo acuerdo sobre apoyar o no, una moción de censura contra Soto Reyes. Y que en su opinión, las explicaciones que ha dado el titular del Congreso a los cuestionamientos no son satisfactorias.