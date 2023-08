Presidenta Dina Boluarte: “No le estamos robando un solo sol al Estado”

Durante la clausura del Segundo Consejo de Estado Regional, la presidenta de la República, Dina Boluarte, exhortó a los gobernadores regionales a mejorar la ejecución de sus presupuestos para concretar proyectos a nivel nacional.

En ese sentido, la jefa de Estado aseguró que su gestión viene trabajando de manera sincera, transparente, sin hipocresías, al asegurar que el principal objetivo es impulsar el crecimiento económico y social de la población.

“Otro interés no tenemos, no tenemos lobbys, no le estamos robando un solo sol al Estado peruano, le estamos poniendo todo el corazón para sacar adelante a nuestro país”, dijo la mandataria ante gobernadores regionales y ministros.

REFORZARÁN ASISTENCIA TÉCNICA

Con el propósito de mejorar la ejecución de presupuesto en las regiones, el Ejecutivo anunció que reforzará la asistencia técnica y acompañamiento a las gestiones para agilizar la inversión pública en obras y proyectos.

“Tenemos que pisar el acelerador, nos quedan cuatro meses para concretizar los proyectos. No queremos llegar a fin de año y que los recursos tengan que ser devueltos al fisco cuando hay tantas necesidades”, expresó Boluarte Zegarra.