Ministro Chávez niega haber estado imputado en procesos fiscales y pide correcciones al Poder Judicial

El ministro Jorge Chávez se pronunció nuevamente sobre la investigación del Centro Liber que lo señala como imputado en tres carpetas fiscales, lo que no habría consignado en su declaración jurada al asumir su actual cargo. Al respecto, señaló categórico que los tres casos están archivados y no fue incluido como imputado.

Según el medio, la Fiscalía inició investigaciones en su contra por el presunto delito de estafa en 2004. En 2007, se le abrió una nueva indagación por el delito de apropiación ilícita, lo cual figura con archivo definitivo. El tercer caso es por el delito de corrupción de funcionarios, el cual fue archivado, de manera preliminar, en 2014.

Sobre el tema, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) dijo que desconocía que tenía los dos últimos procesos y que, en el del 2004, nunca estuvo en calidad de imputado o denunciado. Rechazó que haya ocultado información.

CORRECCIONES

También, y para evitar nuevos malos entendidos, Chávez Cresta señaló, en amplia entrevista con RPP, que "Estoy solicitando como ciudadano ante el gerente del Poder Judicial que administra estas actividades para que se hagan las correcciones correspondientes".

"Si bien es cierto (…) estamos pidiendo su regularización, el acervo documentario de esas tres carpetas (…), no indican que yo haya sido imputado. Y la pregunta es bien clara: ¿denunciado o imputado? No he sido ni uno ni otro en los tres casos", puntualizó el ministro de Defensa.