Hoy se reúnen delegados: Darwin Espinoza afirma que plenario de AP no verá expulsión de congresistas

El vocero de la bancada de Acción Popular (AP), Darwin Espinoza Vargas, aseguró que el plenario nacional de su agrupación política, que se realiza hoy, no tratará ni resolverá la expulsión de los congresistas que representan al partido en el Poder Legislativo.

"Este sábado no se va a ver nada de la expulsión, este sábado se va a conformar las dos salas del tribunal de disciplina, nada más", dijo el parlamentario, quien reiteró que no hay sentencia judicial condenatoria ratificada en su contra para separarlo del partido.

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

"No hay argumento válido, recién estoy en una investigación preparatoria, no hay sentencia. No se ha determinado que soy culpable. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si no hay culpabilidad, sino hay resolución de culpabilidad de qué se me está acusando", señaló.

Darwin Espinoza y otros congresistas de Acción Popular son investigados por la Fiscalía en el marco del caso ‘Los Niños’, un grupo de legisladores que presuntamente habría apoyado con sus votos la gestión del golpista Pedro Castillo a cambio de favorecimientos, informa Andina.