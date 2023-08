Presidente del Congreso envía carta a la Comisión de Ética para dar sus descargos ante acusaciones en su contra

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, anunció en conferencia de prensa que ha enviado un documento solicitado presentarme voluntariamente ante la Comisión de Ética para brindar sus descargos ante los diversos cuestionamientos en su contra.

Asimismo, dijo que el grupo de trabajo solo tiene la potestad de investigarlo desde la fecha en que asumió las funciones como Congresista de la República, es decir desde el 27 de julio de 2021 en adelante.

“No se va a ir a investigar si construí hace 10 años atrás una casa en Yucay o no. No se va a ir atrás a investigar si prescribieron o no un delito, si vendí o no vendí un terreno de mi propiedad. Lo cierto es que yo no tengo ninguna investigación en agravio del Estado”, refirió ante la presa.

En esa misma línea, aclaró el tema respecto a la Ley 31751, con la que presuntamente se benefició para evitar un juicio por el delito de estafa en el Cusco. En ese sentido señaló que, antes de que se aprobara dicha norma, ya un juez había declarado que su caso había prescrito.

“NO TIENE ANTECEDENTES”

El también integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), señaló que el Poder Judicial emitió un documento en el que señala no tiene antecedentes penales, judiciales ni policiales, razón por la cual no está impedido para ejercer algún cargo público.

"No tengo la condición de procesado ni sentenciado. Este es el documento que a mí me avala para ser presidente del Congreso, congresista de la República o cualquier otro cargo", expresó.